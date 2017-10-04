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  3. В селе Малиново Краснозоренского района открыли многофункциональную спортивную площадку

В селе Малиново Краснозоренского района открыли многофункциональную спортивную площадку

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04.10.2017

Строительство велось в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Стоимость проекта составила 4,2 млн рублей.

В торжественной церемонии открытия спортивной площадки приняли участие представители региональной власти, глава Краснозоренского района Иван Пряжников и жители села Малиново.

Многофункциональная открытая спортплощадка — второй объект, реализуемый в Краснозоренском районе в рамках программы по развитию сельских территорий. Несколько недель в рамках проекта в дома жителей деревни Будские пришло долгожданное голубое топливо.

После официального открытия спортивной площадки состоялась товарищеская встреча футболистов села Красная Заря и села Малиново.

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