В селе Малиново Краснозоренского района открыли многофункциональную спортивную площадку

Строительство велось в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Стоимость проекта составила 4,2 млн рублей.

В торжественной церемонии открытия спортивной площадки приняли участие представители региональной власти, глава Краснозоренского района Иван Пряжников и жители села Малиново.

Многофункциональная открытая спортплощадка — второй объект, реализуемый в Краснозоренском районе в рамках программы по развитию сельских территорий. Несколько недель в рамках проекта в дома жителей деревни Будские пришло долгожданное голубое топливо.

После официального открытия спортивной площадки состоялась товарищеская встреча футболистов села Красная Заря и села Малиново.