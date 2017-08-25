Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.08.2017 Пятница 16:52
сейчас в эфире
16:20
Документальный сериал
Гений Места|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В России в 2017 году будет восстановлено 1 млн га леса

В России в 2017 году будет восстановлено 1 млн га леса

Версия для печати

25.08.2017

Специалисты восстановят в 2017 году около 1 млн га леса в России, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Всероссийском экологическом форуме во Владимирской области, передает ТАСС.

«В этом году мы планируем около 1 млн га восстановить. И ежегодно планируем эту цифру увеличивать», — сказал министр.

Кроме того, по словам Донского, Минприроды РФ продолжит работу по ужесточению законодательства в отношении лесовосстановления.

«К концу года должен быть принят закон, который обязывает всех лесопользователей, в том числе и так называемых „линейщиков“, или тех, кто строит в лесах линейные объекты, проводить объем лесовосстановления, сопоставимый с объемом вырубки под линейные объекты. Раньше этого не было», — сказал Донской.

Отметим, что в 2017 году в Орловской области лесные культуры посажены на площади 112,7 га. Также в 2017 году агротехнические работы по уходу за лесными культурами выполнены на 520,4 га. Годовой план данной работы составляет 898,1 га.

Ссылки по теме:

День лесника

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41589

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.08.2017

Сегодня исполнилось 487 лет со дня рождения Ивана Грозного

25.08.2017

Гендиректор "Протона" Вячеслав Меньшов стал «Почетным гражданином Орловской области»

25.08.2017

В Орловской области повысят прозрачность госзакупок

25.08.2017

Минобрнауки увеличит в вузах долю онлайн-предметов

25.08.2017

60 орловских полицейских отправились на Северный Кавказ

$ USD59.1476(+0.01)26.08
€ EUR69.6995(-0.04)26.08

Наш опрос

Что отремонтировали в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online