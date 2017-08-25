В России в 2017 году будет восстановлено 1 млн га леса

Специалисты восстановят в 2017 году около 1 млн га леса в России, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Всероссийском экологическом форуме во Владимирской области, передает ТАСС.

«В этом году мы планируем около 1 млн га восстановить. И ежегодно планируем эту цифру увеличивать», — сказал министр.

Кроме того, по словам Донского, Минприроды РФ продолжит работу по ужесточению законодательства в отношении лесовосстановления.

«К концу года должен быть принят закон, который обязывает всех лесопользователей, в том числе и так называемых „линейщиков“, или тех, кто строит в лесах линейные объекты, проводить объем лесовосстановления, сопоставимый с объемом вырубки под линейные объекты. Раньше этого не было», — сказал Донской.

Отметим, что в 2017 году в Орловской области лесные культуры посажены на площади 112,7 га. Также в 2017 году агротехнические работы по уходу за лесными культурами выполнены на 520,4 га. Годовой план данной работы составляет 898,1 га.

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