В России создали пять федеральных заповедников и нацпарков с 2014 года

Пять федеральных особо охраняемых природных терририторий (ООПТ) — заповедников и национальных парков — созданы в России с 2014 года, заявил глава Минприроды Сергей Донской на открытии международной выставки-форума «Экотех». Об этом сообщило РИА Новости.

«С 2014 года созданы пять особо охраняемых природных территорий: государственный природный заповедник «Шайтан-Тау», национальные парки «Чикой», «Бикин», «Кисловодский» и «Сенгилеевские горы». Расширена территория заповедника «Оренбургский» и национального парка «Русская Арктика», — сказал Донской.

Он сообщил, что были утверждены стратегии сохранения в России амурского тигра, снежного барса, дальневосточного леопарда, белого медведя и сахалинской кабарги, а также запущены проекты по учету и восстановлению популяций краснокнижных животных.