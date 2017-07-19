В России принят закон о курортном сборе
19.07.2017
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора, сообщает РИА «Новости».
Эксперимент по оплате пользования курортной инфраструктурой пройдет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Каждый из этих регионов создаст фонд развития курортной инфраструктуры. Средства их него можно будет тратить только проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт таких объектов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40940
Другие новости раздела
$ USD59.2418(-0.13)20.07
€ EUR68.2762(-0.12)20.07
Наш опрос
Комфортно ли Вам на орловских дорогах?