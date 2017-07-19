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В России принят закон о курортном сборе

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19.07.2017

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора, сообщает РИА «Новости».

Эксперимент по оплате пользования курортной инфраструктурой пройдет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Каждый из этих регионов создаст фонд развития курортной инфраструктуры. Средства их него можно будет тратить только проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт таких объектов.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом субъекты должны принять законы о введении сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а его взимание должно начаться не ранее мая 2018 года.
Напомним, что в Орловской области в декабре прошлого года была утверждена стратегия развития туристского кластера. Она рассчитана до 2025 года и будет реализована в 3 этапа.
Ссылки по теме:
Орловский туризм

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