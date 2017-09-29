Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.09.2017 Пятница 12:10
сейчас в эфире
12:00
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В России насчитывается свыше 38 тысяч обманутых дольщиков

В России насчитывается свыше 38 тысяч обманутых дольщиков

Версия для печати

29.09.2017

В России насчитывается свыше 38 тысяч обманутых дольщиков, рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на встрече с журналистами.

По его словам, всего в стране 830 объектов и 38,154 тысячи дольщиков в них, пишет РИА «Новости».

Ранее в пятницу министр рассказал, что согласно дорожным картам, разработанными регионами, в 2017 году достроят 139 объекта, в 2018 году — 187, в 2019 году — 160, в 2020 году — 97, в 2021 году — 19, сроков нет у 228.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42290

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.09.2017

Александр Муромский провел личный прием граждан

29.09.2017

В Болхове завершилось благоустройство Больничного парка

29.09.2017

"Дормаш" запустят во второй половине 2018 года

29.09.2017

В Орловской области объявлены конкурсы молодых ученых

28.09.2017

В Хотынецком районе перезахоронили останки красноармейца

$ USD58.4255(+0.42)29.09
€ EUR68.6441(+0.48)29.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online