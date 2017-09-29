В России насчитывается свыше 38 тысяч обманутых дольщиков, рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на встрече с журналистами.

По его словам, всего в стране 830 объектов и 38,154 тысячи дольщиков в них, пишет РИА «Новости».

Ранее в пятницу министр рассказал, что согласно дорожным картам, разработанными регионами, в 2017 году достроят 139 объекта, в 2018 году — 187, в 2019 году — 160, в 2020 году — 97, в 2021 году — 19, сроков нет у 228.