В России насчитывается свыше 38 тысяч обманутых дольщиков
29.09.2017
В России насчитывается свыше 38 тысяч обманутых дольщиков, рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на встрече с журналистами.
По его словам, всего в стране 830 объектов и 38,154 тысячи дольщиков в них, пишет РИА «Новости».
Ранее в пятницу министр рассказал, что согласно дорожным картам, разработанными регионами, в 2017 году достроят 139 объекта, в 2018 году — 187, в 2019 году — 160, в 2020 году — 97, в 2021 году — 19, сроков нет у 228.
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