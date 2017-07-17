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В России могут запретить рекламу на телевидении по воскресеньям

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17.07.2017

Депутаты ЛДПР собираются внести в Госдуму проект закона, по которому предлагается ограничить теле- и радиорекламу по воскресным дням, сообщает телеканал «Царьград».

Таким образом депутаты предложили дополнить статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе» с целью запретить прерывать рекламой фильмы или передачи в период с 6 до 24 часов в воскресенье.

По мнению законодателей, в современной телетрансляции реклама занимает слишком много времени и негативно влияет на сознание человека. Кроме того, по их словам, в воскресные дни у телеэкранов гораздо чаще, нежели в будни, бывают дети.

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