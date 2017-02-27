В России 80% детей в возрасте 4-6 лет пользуются интернетом

Российские дети обычно активно пользуются интернетом уже с 7-8 лет, рассказала в интервью «Огоньку» директор Фонда содействия развитию интернета Галина Солдатова. «Исследование в 2013 году показало, что интернетом у нас начинали активно пользоваться в 8-9 лет, — говорит эксперт. — А сейчас речь идет о самых первых годах начальной школы: редкий первоклассник приходит в школу, не зная, что такое телефон с интернетом, смартфон или планшет. В последние годы наша страна набрала такие темпы, что теперь по степени освоения интернет-пространства наше юное поколение на уровне самых развитых стран, а по ряду показателей мы их даже опережаем. Так, треть детей проводят в интернете 8 часов в день, причем бесконтрольно».

Опрос в рамках проекта по изучению малолетних интернет-пользователей по странам Европы показал, что в России приблизительно 80% детей в возрасте от 4 до 6 лет пользуются интернетом. «Это очень много», — замечает Галина Солдатова. Они не активные пользователи, в основном дети этого возраста смотрят мультики и играют. «В большинстве семей развивается один и тот же сценарий: сначала родители покупают планшеты с благими намерениями, чтобы обучать и развивать ребенка, но очень быстро планшет начинает выполнять только развлекающую функцию, — добавляет госпожа Солдатова. — Родители обращаются к нему всякий раз, когда нужно, чтобы ребенок не мешал им заниматься своими делами. При этом ребенок получает в руки планшет или телефон, а взрослые лишь иногда в него заглядывают. Между тем 15% детей в ходе опроса признались, что видели в интернете „всякие гадости“ или что-то, что их испугало или было им неприятно. Это примерно каждый седьмой ребенок-дошкольник».

По словам эксперта, до трех лет ребенка нужно максимально ограждать от любых гаджетов. «Если вы хотите что-то ему показать, то только из своих рук или вместе с ним, — подчеркивает специалист. — Желательно уделять этому не более 10-15 минут в день».