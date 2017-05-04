Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.05.2017 Четверг 12:14
сейчас в эфире
12:05
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В РФ более 860 тысяч человек расселены из аварийного жилья с 2008 года

В РФ более 860 тысяч человек расселены из аварийного жилья с 2008 года

Версия для печати

04.05.2017

Более 860 тыс. человек расселены из аварийного жилья в РФ с начала реализации соответствующей программы в 2008 году. В 14 регионах поставленные задачи выполнены полностью, 20 субъектов Федерации отстают. Об этом говорится в материалах к совместному заседанию Государственного совета и президентской Комиссии по мониторингу выполнения «майских указов».

«За все время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2008 года в целом по стране расселено более 860 тыс. человек из более чем 13 млн кв. м. аварийного жилья», — говорится в материалах. Только в рамках реализации одного из «майских указов» главы государства от 2012 года — о мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем — в период с 1 января 2014 года по 1 апреля 2017 года «расселено 73% от планового показателя», отмечается в документе.

Полностью завершено расселение аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 года) в 14 регионах России: в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Калининградской, Московской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Тамбовской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, в Москве и Санкт-Петербурге. В плановом режиме идет расселение аварийных домов в 49 субъектах Федерации, в них программа выполнена более чем на две трети.

«В 20 регионах темп расселения отстает от планового», — говорится в материалах Госсовета.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/36235

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.05.2017

В области объявлен сбор средств на возведение памятника вдовам и детским жертвам войны

04.05.2017

Более 81% россиян одобряют работу Путина

04.05.2017

Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента

04.05.2017

Подведены итоги областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины»

04.05.2017

В Орле побывали участники автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

$ USD57.0927(+0.14)04.05
€ EUR62.3224(+0.17)04.05

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online