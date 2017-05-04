В РФ более 860 тысяч человек расселены из аварийного жилья с 2008 года

Более 860 тыс. человек расселены из аварийного жилья в РФ с начала реализации соответствующей программы в 2008 году. В 14 регионах поставленные задачи выполнены полностью, 20 субъектов Федерации отстают. Об этом говорится в материалах к совместному заседанию Государственного совета и президентской Комиссии по мониторингу выполнения «майских указов».

«За все время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2008 года в целом по стране расселено более 860 тыс. человек из более чем 13 млн кв. м. аварийного жилья», — говорится в материалах. Только в рамках реализации одного из «майских указов» главы государства от 2012 года — о мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем — в период с 1 января 2014 года по 1 апреля 2017 года «расселено 73% от планового показателя», отмечается в документе.

Полностью завершено расселение аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 года) в 14 регионах России: в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Калининградской, Московской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Тамбовской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, в Москве и Санкт-Петербурге. В плановом режиме идет расселение аварийных домов в 49 субъектах Федерации, в них программа выполнена более чем на две трети.

«В 20 регионах темп расселения отстает от планового», — говорится в материалах Госсовета.