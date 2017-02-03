В прокуратуре Орловской области подвели итоги работы за 2016 год

3 февраля состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Орловской области, которое провел прокурор Орловской области Иван Полуэктов.

В работе коллегии приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе Александр Орлов, федеральный инспектор по Орловской области Андрей Белогуров, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин, Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Владимир Поляков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, председатель Орловского областного суда Федор Телегин, председатели судов, руководители правоохранительных органов и силовых структур, работники органов прокуратуры области.

Александр Бударин отметил, что благодаря тесному сотрудничеству областного Правительства с прокуратурой области и всем правоохранительным блоком в нашем регионе сохраняется стабильность и порядок.

«Наша основная задача — не снижать эффективности работы по защите конституционных прав граждан в 2017 году», — сказал Александр Бударин, обращаясь к сотрудникам прокуратуры.

С докладом об итогах работы органов прокуратуры области в 2016 году и задачах по обеспечению законности и правопорядка в 2017 году выступил Иван Полуэктов.

В 2016 году прокурорами выявлено около 50 тыс. нарушений законодательства, внесено более 16 тыс. актов прокурорского реагирования, свыше 9 тысяч лиц привлечены к ответственности за нарушения законов, по материалам прокурорских проверок возбуждено 179 уголовных дел.

В сфере исполнения законодательства об оплате труда прокурорами внесено более 450 актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 300 лиц. Судами удовлетворено более 3500 исков, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму около 67 млн руб.

В 2016 году прокурорами пресечены многочисленные нарушения законности со стороны управляющих компаний. Всего в указанной сфере выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства, внесено свыше 750 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 345 лиц, возбуждено 5 уголовных дел.

На постоянной основе ведется работа по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. С целью устранения нарушений в указанной сфере около 500 актов прокурорского реагирования, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено свыше 320 лиц, возбуждено 3 уголовных дела.

Проводится работа по предотвращению распространения радикальной идеологии, в том числе через сеть Интернет. В 2016 году в указанной сфере выявлено более 950 нарушений закона, внесено свыше 400 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 367 лиц, в суд направлено 67 исковых заявлений, возбуждено 12 уголовных дел. В ходе заседания были определены задачи, требующие незамедлительного решения: усиление надзора за следствием, преодоление волокиты по уголовным делам, активизация надзорной деятельности за использованием бюджетных средств на всех уровнях, принятие дополнительных мер по восстановлению трудовых прав граждан.