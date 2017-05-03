Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.05.2017 Среда 10:27
сейчас в эфире
10:25
Телесериал
Последний янычар. 22-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В план капремонта 2017-2019 годов в области включено 946 многоквартирных домов

В план капремонта 2017-2019 годов в области включено 946 многоквартирных домов

Версия для печати

03.05.2017

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин на аппаратном совещании в областной администрации.

По плану капитального ремонта 2016-2017 годов запланирован капитальный ремонт 146 домов. Завершены работы в 83 многоквартирных домах, в том числе в 24 домах заменено 79 лифтов.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в 56 многоквартирных домах, из которых 43 расположены в областном центре. 1 дом в городе Орле (ул. Песковская, д. 12 А) признан аварийным и подлежит исключению из плана.

Краткосрочным планом реализации региональной программы
2017-2018 годов запланирован капитальный ремонт 152 многоквартирных домов, включая замену 68 единиц лифтового оборудования в 12 многоквартирных домах.

Всего за период 2014 — 2016 годов, когда начал работать региональный фонд капитального ремонта, было отремонтировано 240 домов, в том числе в 39 домах полностью заменено лифтовое оборудование.

Предстоит формирование краткосрочного плана работ на 2018 год. При этом значительное внимание будет уделено работе по замене лифтового оборудования. Всего заменено 119 лифтов. К 2019 году истекает межремонтный срок еще по 1101 лифту.

Вадим Потомский поручил усилить контроль за качеством работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В связи с этим необходимо более тщательно подходить к вопросу отбора подрядчиков.

В регионе создана комиссия по предварительному отбору и формированию реестра компетентных подрядчиков Орловской области. На текущую дату сформирован Реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области. Сейчас в реестр включены 70 организаций.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/36145

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.05.2017

278 тыс. га в области засеяны ранними яровыми и зернобобовыми культурами

02.05.2017

Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера

02.05.2017

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Орле с 5 по 9 мая

02.05.2017

Орловская область занимает второе место среди регионов ЦФО по темпам роста доходов бюджета

02.05.2017

Минобрнауки: ученые степени в РФ смогут присуждать по совокупности научных статей

$ USD56.9518(-0.03)03.05
€ EUR62.1515(+0.11)03.05

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online