В первом полугодии 2017 года в Орле собрано более 7,2 млрд. руб. налогов

Налоговая инспекция по городу Орлу констатировала положительную динамику поступления налогов и сборов во все уровни бюджетов. За первое полугодие 2017 года в городе Орле собрано более 7,3 млрд. руб. налогов. Это почти на 913 млн. руб. или 14% выше уровня прошлого года.

За отчетный период в федеральный бюджет поступило свыше 2,1 млрд. руб. или 129% к уровню прошлого года. Дополнительно поступило более 520 млн. руб. В территориальный бюджет поступило более 5,1 млрд. руб. или 109% к уровню прошлого года. Дополнительно поступило 420,5 млн. руб.

Основная часть доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2017 года традиционно сформировалась за счет поступлений налога на доходы физических лиц, НДС и налога на прибыль.

Одним из основных источников, на долю которого приходится 32,5% консолидированного бюджета, является налог на доходы физических лиц. Его поступления составили 2,4 млрд руб.

Напомним, что в целом по области темп роста налоговых поступлений за 2016 год составил 117% к уровню 2015 года.

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