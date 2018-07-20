В Орловскую область доставлено 200 тыс. доз вакцины против гриппа птиц

Вопросы противодействия гриппу птиц и АЧС были рассмотрены на заседании специальной комиссии по недопущению завоза, распространения и борьбе с АЧС и комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия региона.

Возглавил обсуждение заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

Участниками заседания стали начальник Управления ветеринарии Орловской области Виталий Сиротин, представители Департамента сельского хозяйства, Управления экологической безопасности и природопользования региона, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, силовых ведомств, региональной и муниципальной власти.

В частности, речь шла об исполнении указов Губернатора Орловской области об установлении карантина по АЧС и гриппу птиц на отдельных территориях региона, поручений Министра сельского хозяйства РФ в данной сфере.

Детально была рассмотрена реализация специальных мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации опасных вирусов.

В настоящее время на территории Орловской области находится один неблагополучный пункт по АЧС — в Кромском районе. Здесь установлен карантин по АЧС, круглосуточный пост с дезбарьером. В очаге свинопоголовье ликвидировано, хозяйственная постройка, почва вокруг обеззаражены.

В первой зоне свинопоголовье также ликвидировано. Пробы крови свиней из второй угрожаемый зоны дали отрицательный результат на наличие АЧС.

В рамках борьбы с гриппом птиц на территории неблагополучных пунктов в полном объеме отчуждено и уничтожено поголовье птицы.

В Ливенском и Мценском районам, г. Мценске начата иммунизация птиц согласно графику. Установлены посты, осуществляется совместное дежурство ветеринарных специалистов и сотрудников полиции.

По итогам обсуждения был дан ряд поручений, касающийся усиления контроля за осуществлением торговли сельхозпродукцией и ее транспортировкой, регулирования численности дикого кабана, соблюдения ветеринарных правил содержания домашних животных и усиления ответственности за их неисполнение. Также будут проведены дополнительные мероприятия по проверке охотхозяйств.

Дмитрий Бутусов особо подчеркнул, что в реализуемой работе необходимо применять риск-ориентированный подход, предваряя возникновение опасных ситуаций. Также внимание следует уделять мерам профилактики.

Межведомственное взаимодействие в сфере обеспечения благоприятной эпизоотической ситуации, по его словам, должно находиться на самом высоком уровне.