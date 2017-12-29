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В Орловском отделении ПФР созданы дополнительные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья

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29.12.2017

В Орловском отделении ПФР созданы дополнительные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В клиентских службах появился новый прибор — индукционная петля, который предназначен для усиления звукового сигнала. Новое оборудование значительно облегчит инвалидам по слуху общение со специалистами.
Таким образом, в регионе продолжается реализация инициативы Президента страны Владимира Путина по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации программы «Доступная среда» Отделением ПФР по Орловской области проведена серьезная работа. В частности, речь об установке табличек со справочной информацией на шрифте Брайля, мнемосхем и тактильных планов здания на входе в учреждения ПФР. Кроме того, при необходимости прием в клиентских службах Пенсионного фонда может вестись в присутствии сурдо- и тифлопереводчика.

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