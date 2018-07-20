В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Штрихи Победы»

Это ретроспективная экспозиция из методического фонда художественно-графического факультета ОГУ имени И. С. Тургенева.

Коллективом преподавателей факультета была подготовлена тематическая выставка печатной графики и смешанной техники.

На ней представлено около 30 произведений орловских художников на военную тематику.

Отметим, что Орловский краеведческий музей является партнером московского Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы».

Данная инициатива направлена на создание единого музейного пространства в сфере военной истории XX века.

К проекту подключились более 150 региональных музеев.