В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Штрихи Победы»
20.07.2018
Это ретроспективная экспозиция из методического фонда художественно-графического факультета ОГУ имени И. С. Тургенева.
Коллективом преподавателей факультета была подготовлена тематическая выставка печатной графики и смешанной техники.
На ней представлено около 30 произведений орловских художников на военную тематику.
Отметим, что Орловский краеведческий музей является партнером московского Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы».
Данная инициатива направлена на создание единого музейного пространства в сфере военной истории XX века.
К проекту подключились более 150 региональных музеев.
Короткая ссылка obl1.ru/~/48014
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