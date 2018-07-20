Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.07.2018 Пятница 18:18
сейчас в эфире
17:55
Документальный фильм
Алена Бабенко. Мотылек со стальными крыльями|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Штрихи Победы»

В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Штрихи Победы»

Версия для печати

20.07.2018

Это ретроспективная экспозиция из методического фонда художественно-графического факультета ОГУ имени И. С. Тургенева.

Коллективом преподавателей факультета была подготовлена тематическая выставка печатной графики и смешанной техники.

На ней представлено около 30 произведений орловских художников на военную тематику.

Отметим, что Орловский краеведческий музей является партнером московского Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы».

Данная инициатива направлена на создание единого музейного пространства в сфере военной истории XX века.

К проекту подключились более 150 региональных музеев.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48014

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.07.2018

СК предъявил обвинение похитителям Будагова

20.07.2018

В НКМЦ им. З. И. Круглой оборудовали автопарковку

20.07.2018

В Орловскую область доставлено 200 тыс. доз вакцины против гриппа птиц

19.07.2018

Андрей Клычков: Изменения Трудового кодекса на фоне обсуждения пенсионной системы недопустимы

19.07.2018

Путин подписал закон о праве повышать пошлины на бензин до 90%

$ USD63.4888(+0.21)21.07
€ EUR73.9327(+0.45)21.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online