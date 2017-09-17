В Орловской области увеличится квота на рабочие места для инвалидов

С середины сентября 2017 года вступят в силу изменения в областном законе о квотировании рабочих мест для инвалидов, сообщает пресс-служба областной администрации. Эти изменения позволят увеличить количество квотируемых рабочих мест примерно на 600.

Изменения в областном законодательстве о квотировании рабочих мест для инвалидов касаются работодателей, имеющих в штате от 35 до 100 работников. Теперь вместо двух процентов от количества штатных работников им будет установлена квота в размере трех процентов.

Кроме того, если раньше свободные рабочие места, засчитываемые в счет квоты, могли находиться в регистре работодателей до 3 месяцев с даты первичного внесения сведений о них, то теперь этот срок продлевается до шести месяцев. То есть в течение полугода место может оставаться незанятым при отсутствии фактов необоснованного отказа в трудоустройстве на него граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в июне на заседании городского Общественного совета по делам инвалидов был рассмотрен вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Согласно закону, организации, штатная численность которых составляет от 35 до 100 человек должны выделять по квоте 2% рабочих мест для инвалидов, свыше 100 человек — 4%. По информации Управления труда и занятости Орловской области, в регионе на сегодняшний день квота выполнена на 116%.