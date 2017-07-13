В Орловской области стартовала акция Управления ГИБДД по контролю за пассажирскими перевозками
13.07.2017
В Орловской области стартовала акция Управления ГИБДД по контролю за пассажирскими перевозками. Об этом объявил главный дорожный инспектор региона Александр Коршунов.
Акция продлится несколько недель.
Особое внимание уделят заказным междугородним автобусам. В связи с сезоном каникул и отпусков такой транспорт стал использоваться активнее. А значит — возрос и риск ДТП.
Стационарный пост для проверки организован на федеральной трассе «Крым» на триста двадцать четвёртом километре.
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