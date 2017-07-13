В Орловской области стартовала акция Управления ГИБДД по контролю за пассажирскими перевозками. Об этом объявил главный дорожный инспектор региона Александр Коршунов.

Акция продлится несколько недель.

Особое внимание уделят заказным междугородним автобусам. В связи с сезоном каникул и отпусков такой транспорт стал использоваться активнее. А значит — возрос и риск ДТП.

Стационарный пост для проверки организован на федеральной трассе «Крым» на триста двадцать четвёртом километре.