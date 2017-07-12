В Орловской области стало меньше ДТП, но их последствия утяжелились

В первой половине этого года в Орловской области сократилось количество ДТП, но усилилась тяжесть их последствий. Об этом сообщили сегодня в Управлении ГИБДД по региону.

Общее число аварий, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, снизилось на целых 20% (до примерно четырёх с половиной тысяч происшествий).

Однако при этом количество смертельных ДТП выросло на треть. На дорогах погибли 50 человек, в том числе трое несовершеннолетних.