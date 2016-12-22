В Орловской области снизился уровень коррупции

По словам заместителя руководителя СУ СКР по Орловской области Дмитрия Зинина, за 9 месяцев 2016 года следственные органы возбудили 113 уголовных дел по факту коррупции. В 2015 году их было 121. Вместе с тем выросло количество преступлений, связанных с получением взятки — 81 против 43 за январь-сентябрь 2015 года. Однако Зинин отметил, что большинство из дел связано с одним и тем же преподавателем орловского вуза.

Ссылки по теме:

Число осужденных за коррупцию в РФ ежегодно увеличивается в среднем на 1,5 тыс. человек