В Орловской области противоклещевыми препаратами обработано 337,5 га

В частности, акарицидные мероприятия проведены на 154,1 га территории летних оздоровительных учреждений.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, работа по профилактике инфекций, передающихся с укусом клещей, продолжается.

По состоянию на 26 июля 2018 в медицинские организации области обратилось более 1700 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 585 детей. Среди населения зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза.

На территории загородных оздоровительных организаций, мест массового отдыха орловцев организовано повторное проведение обследований на наличие биотопов клещей.