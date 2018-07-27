В Орловской области противоклещевыми препаратами обработано 337,5 га
27.07.2018
В частности, акарицидные мероприятия проведены на 154,1 га территории летних оздоровительных учреждений.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, работа по профилактике инфекций, передающихся с укусом клещей, продолжается.
По состоянию на 26 июля 2018 в медицинские организации области обратилось более 1700 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 585 детей. Среди населения зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза.
На территории загородных оздоровительных организаций, мест массового отдыха орловцев организовано повторное проведение обследований на наличие биотопов клещей.
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