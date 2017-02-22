В Орловской области проходит всероссийская акция «Месяц безопасного интернета»
22.02.2017
Основная цель акции — формирование безопасного информационного пространства, мобилизация национальных усилий по защите детей и молодежи от запрещенного содержания в сети Интернет.
Она проводится некоммерческой организацией «Лига безопасного Интернета».
В рамках акции во всех школах страны будут проведены уроки безопасного интернета, а также родительские собрания, на которых родители смогут узнать о способах обеспечения информационной безопасности детей. Для школьников и студентов организованы творческие конкурсы и квесты, которые помогут детям разобраться в том, как правильно и безопасно использовать интернет.
Ряд мероприятий организован и для профессионального сообщества. Особое внимание будет уделено профилактике суицидов и влияния деструктивных культов на детей и подростков.
Акция продлится в регионах страны до 7 марта 2017 года.
Подробная информация об акции размещена на сайте www.ligainternet.ru
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