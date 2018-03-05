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В Орловской области подведены итоги областного конкурса «Ученик года - 2018»

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05.03.2018

Финал конкурса учащихся общеобразовательных школ Орловской области «Ученик года — 2018» прошел на базе Мезенского педагогического колледжа.

Инициатором конкурса является областной Департамент образования, координатором — Орловский институт развития образования.

Победителем конкурса «Ученик года — 2018» стал одиннадцатиклассник Олег Мусалитин из Отрадинской средней школы Мценского района. Он является организатором и активным участником мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание школьников.

В этом году конкурсные испытания были объединены идеей добровольчества.

В финальном этапе конкурса приняли участие 20 школьников из разных муниципальных образований области.

Конкурсанты представили творческую презентацию на тему «Моя роль в этом мире» и показали домашнее задание «Волонтёрское движение школьников», а также прошли тест на знание произведений И. С. Тургенева.

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