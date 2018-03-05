В Орловской области подведены итоги областного конкурса «Ученик года - 2018»
05.03.2018
Финал конкурса учащихся общеобразовательных школ Орловской области «Ученик года — 2018» прошел на базе Мезенского педагогического колледжа.
Инициатором конкурса является областной Департамент образования, координатором — Орловский институт развития образования.
Победителем конкурса «Ученик года — 2018» стал одиннадцатиклассник Олег Мусалитин из Отрадинской средней школы Мценского района. Он является организатором и активным участником мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание школьников.
В этом году конкурсные испытания были объединены идеей добровольчества.
В финальном этапе конкурса приняли участие 20 школьников из разных муниципальных образований области.
Конкурсанты представили творческую презентацию на тему «Моя роль в этом мире» и показали домашнее задание «Волонтёрское движение школьников», а также прошли тест на знание произведений И. С. Тургенева.