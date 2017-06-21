В Орловской области под наблюдением врачей находятся 1011 наркозависимых

Правительство Орловской области совместно с силовыми структурами, институтами гражданского общества продолжит планомерную работу по противодействию незаконному обороту наркотиков, поддержке граждан, прошедших лечение от наркозависимости. Об этом на заседании антинаркотической комиссии заявил глава региона Вадим Потомский.

«В настоящее время под наблюдением врачей-наркологов области 1011 наркопотребителей, из них 646 человек — на диспансерном учете, 365 — на профилактическом наблюдении. Это большие цифры для нашего региона», — подчеркнул губернатор, призвав коллег к эффективному сотрудничеству.

Отметим, что в марте заведующий организационно-методическим отделом Орловского наркологического диспансера Андрей Бутырин заявил, что к тому моменту на учете в учреждении состояли 615 человек. Число наркозависимых, состоящих на учете, за последний год снизилось — многие были сняты с него по причине устойчивой ремиссии, которая продолжалась не менее трех лет.

Участники заседания рассмотрели ход реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2020 годы» госпрограммы «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы».

Как отметила и.о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Проваленкова, в 2017 году финансирование подпрограммы по линии Департамента превысит 600 тыс. рублей. В настоящее время освоено более 238 тыс. рублей. Был проведен целый ряд мероприятий по профилактике наркомании и ВИЧ в молодежной среде, в числе которых секции XVIII Ярмарки молодежных инициатив ЦФО, фотоконкурс «#Я люблю тебя, жизнь!», форумы, акции, посвященные здоровому образу жизни, Дни профилактики, включающие уроки-тренинги, семинары.

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