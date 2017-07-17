В Орловской области началось социологическое исследование уровня коррупции в регионе
17.07.2017
Оценить уровень коррупции в Орловской области позволит соцопрос на Портале Орловской области — публичном информационном центре http://orel-region.ru/index.php?head=103 до 10 сентября 2017 года. Исследование проводится в соответствии с указом Губернатора Орловской области за период 2016 года. Его результаты войдут в проект доклада главе региона.
Критериями оценки населением уровня коррупции в области станут: оценка гражданами степени защищенности от коррупционных проявлений, степени коррумпированности различных сфер общественной жизни, а также оценка региональной антикоррупционной политики.
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