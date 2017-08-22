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В Орловской области к зиме готово более 80% домов

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21.08.2017

Более 80% жилых домов и объектов социальной сферы в Орловской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.

По его словам, к предстоящему отопительному сезону в регионе из 4322 жилых домов подготовлено 3635, что составляет 84% от плана, из 2003 объектов социальной сферы подготовлено 1659 объекта или 83% (в том числе школы — 84%, детские сады — 84%, объекты здравоохранения — 83%).

Из 1510 источников теплоснабжения подготовлено 1312 или 87%.

Напомним, что, по информации начальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Галки, в общей сложности на подготовку к отопительному периоду запланировано израсходовать 720,8 млн рублей.

Ссылки по теме:

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил правительству региона ускорить подготовку к отопительному сезону

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