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В Орле возложили цветы к стеле «Орёл-город воинской славы»

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21.02.2017

Церемония прошла сегодня, 21 февраля, у стелы «Орёл-город воинской славы» на бульваре Победы.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый и Василий Иконников, члены регионального Правительства, руководство города, руководители правоохранительных органов и силовых структур, представители трудовых коллективов, политических партий, общественных объединений, школьники и студенты.

Было отмечено, что Орловский край на протяжении столетий был ареной многих исторических баталий. Не раз именно здесь решалась судьба России.

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