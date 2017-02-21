В Орле возложили цветы к стеле «Орёл-город воинской славы»

Церемония прошла сегодня, 21 февраля, у стелы «Орёл-город воинской славы» на бульваре Победы.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый и Василий Иконников, члены регионального Правительства, руководство города, руководители правоохранительных органов и силовых структур, представители трудовых коллективов, политических партий, общественных объединений, школьники и студенты.

Было отмечено, что Орловский край на протяжении столетий был ареной многих исторических баталий. Не раз именно здесь решалась судьба России.