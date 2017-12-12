В Орле упорядочат рекламные вывески

Как сообщил сегодня, 12 декабря, на рабочем совещании в мэрии первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин, в настоящее время разрабатывается проект внесения изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории города.

Они коснутся регулирования размещения рекламных вывесок на фасадах зданий областного центра.

По его информации, в документе будут указаны типовые образцы того, как можно оформлять фасады и того, как это делать нельзя.

Сейчас работа над проектом завершается. После того, как он будет окончательно подготовлен, документ разместят для общественного обсуждения на официальном сайте администрации города Орла.