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В Орле упорядочат рекламные вывески

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12.12.2017

Как сообщил сегодня, 12 декабря, на рабочем совещании в мэрии первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин, в настоящее время разрабатывается проект внесения изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории города.

Они коснутся регулирования размещения рекламных вывесок на фасадах зданий областного центра.

По его информации, в документе будут указаны типовые образцы того, как можно оформлять фасады и того, как это делать нельзя.

Сейчас работа над проектом завершается. После того, как он будет окончательно подготовлен, документ разместят для общественного обсуждения на официальном сайте администрации города Орла.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43683

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