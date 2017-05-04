В Орле состоялось выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ

4 мая на базе Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС состоялся круглый стол на тему: «О военно-патриотическом воспитании молодёжи. Опыт регионов». Мероприятие прошло при поддержке Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Модераторами выступили Председатель Палаты молодых законодателей Виктор Конопацкий и директор Среднерусского института управления филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

В заседании круглого стола приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, военный комиссар Орловской области Сергей Старков, представители законодательной власти из регионов России, руководители общественных патриотических организаций.

Александр Бударин отметил важность поисковой работы в военно-патриотическом воспитании молодежи. «За годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области погибло свыше 450 тысяч человек. Благодаря большой работе активистов поискового движения Орловской области удается восстановить забытые имена советских солдат, погибших, защищая нашу родину», — подчеркнул первый вице-губернатор области.

В этот же день участники выездного заседания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации посетили Мемориальный комплекс танкистам гвардейцам в Мценском районе, где состоялась церемония установки мемориального памятного знака погибшим в бою за город Орел 3 октября 1941 года областному военкому полковнику Н. А. Волкоедову, батальонному комиссару К.П. Мясникову, красноармейцам И. М. Тарасову и Т.А. Алымову.

В Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС молодые законодатели посетили выставку ОРОО МПО «Огненная дуга», посвященную Великой Отечественной войне.