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В Орле состоится "битва гармонистов"

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10.05.2017

13 мая в 14 часов в концертном зале Орловского городского центра культуры начнется большой концерт «Битва орловских и курских гармонистов».

Его организует Центр русской гармоники (руководитель Геннадий Калмыков) в рамках цикла концертов «Играй гармонь, Орловщины!».

Это уже второй подобный концерт, два месяца назад состоялась битва орловских и брянских гармонистов. В итоге победила дружба, а зрители увидели яркий и веселый концерт. В планах организаторов — пригласить в Орел гармонистов из всех городов ЦФО.

13 мая орловская сцена ждет артистов из Курска. Среди них исполнители из Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова, детской школы искусств имени И. П. Гринева и др. На битву их вызовут артисты Центра русской гармоники Орловского городского центра культуры, ансамбль гармонистов «Ребята из Орла» и др. Выступит на концерте в качестве почётного гостя и мэтр русской гармоники, заслуженный деятель искусств РФ, композитор, член Союза композиторов РФ, почётный гражданин города Орла Е. П. Дербенко со своим ансамблем гармонистов.

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