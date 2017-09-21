В Орле с 21:00 усилятся порывы ветра

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 21 сентября по 21 час 22 сентября на территории области будет наблюдаться небольшая облачность без осадков, однако усилятся порывы ветра. Ожидается ветер восточный 9-14, днем местами 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +9°С...+14°С, днем +18°С +23°С.

Управление МЧС по Орловской рекомендует убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, а также плотно закрыть окна.