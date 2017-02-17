В Орле прошла штабная тренировка по подготовке к весеннему половодью

16 февраля в областном центре состоялась командно-штабная тренировка по гражданской обороне, которую проводили ГУ МЧС по Орловской области совместно с администрацией города. Она была посвящена теоретической и практической отработке вопросов организации предупреждения ЧС природного и техногенного характера, вызванных весенним половодьем.



Центральным событием тренировки стал смотр готовности сил и средств городского звена к весеннему подъему воды, который провели заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области — начальник управления гражданской защиты Роман Горбунов и заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта Роман Игнатушин. В нем приняли участие более 20 единиц техники и более 80 человек личного состава.

Затем состоялась практическая отработка навыков специалистов профильных служб и подразделений в случае резкого подъема воды: отключение газа и электричества в подтопленных зонах, спасение и эвакуация людей, обеспечение общественного порядка, обход домов с инструктажем и раздачей памяток населению, разворачивание плавсредств, временного пункта питания и т.д.



Свою подготовку продемонстрировали подразделения МЧС, полиции, военных частей, аварийно-спасательные бригады предприятий, учреждений и организаций, которые отвечают за работу систем жизнеобеспечения города. Все участники мероприятия показали хорошую подготовленность к работе в случае наводнения.



Смотр и штабная тренировка проводились в Заводском районе на перекрестке ул. Пойменная и Скульптурная, поскольку эта территория — среди зон возможного подтопления в случае подъема воды выше восьми метров.