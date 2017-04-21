В Орле прошел областной экологический фестиваль «Эковзгляд-2017»
21.04.2017
Участие в нем приняло 14 команд школьников из Кромского, Свердловского, Орловского, Новодеревеньковского районов, а также г. Мценска, Малоархангельска, Орла.
Целью мероприятия стало привлечение внимания подрастающего поколения к природоохранным проблемам региона, экологическое просвещение, формирование экологической ответственности и культуры.
Программа фестиваля включала три этапа: «Экологическая карта района, города», «Лаборатория экознаний», «Конкурс экологических проектов».
Школьники выполнили упражнения по экологии, раскрыли свои творческие способности, продемонстрировали знания в сфере экологического туризма, краеведения, опытной и исследовательской работы.
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