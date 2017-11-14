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  3. В Орле прошел I Открытый всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без границ!»

В Орле прошел I Открытый всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без границ!»

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14.11.2017

Учредителем мероприятия стала администрация города Орла, организатором — Орловский городской центр культуры.

В минувшие выходные в Орел прибыли около 90 гармонистов, чтобы продемонстрировать свои таланты. Они представляли Алтайский край, Республику Башкортостан, Курск, Елец, Саратов, Тулу, Москву, Ленинградскую область, многие другие города и регионы.

Концерт провел заслуженный артист России Геннадий Калмыков.

Творчество музыкантов оценивало компетентное жюри, которое возглавил заслуженный деятель искусств РФ, один из самых известных композиторов, работающих в жанре музыки для русских народных инструментов, Евгений Дербенко. Также в его состав входили преподаватели Орловского государственного института культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных.

На конкурсе-фестивале было присуждено два Гран-при — орловцу Антону Лукьяновскому и Павлу Фомину и Брянска.

Нужно отметить, что среди 9 лауреатов первой степени 5 наших земляков.

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