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В Орле пройдут учения по обеспечению безопасности во время паводка

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14.02.2017

16 февраля в областном состоится командно-штабная тренировка по гражданской обороне, которую проводит ГУ МЧС по Орловской области совместно с администрацией города. Она будет посвящена теоретической и практической отработке вопросов организации предупреждения ЧС природного и техногенного характера.

Как проинформировали в управлении по безопасности администрации города, центральной темой тренировки станет подготовка к весеннему половодью.

Мероприятие начнется в 8 часов в Малом зале администрации города Орла. Здесь после экстренного оповещения ее членов состоится внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На заседании будут поставлены задачи, уточнен порядок действий при резком подъеме воды, проверена необходимая документация по гражданской обороне.

В 11.30 на пересечении улиц Скульптурной и Пойменной в Заводском районе начнется смотр готовности сил и средств к ликвидации возможных происшествий в паводковый период. В нем примут участие более 20 единиц техники и более 80 человек личного состава.

После смотра начнется тренировка с практической отработкой действий специалистов в случае резкого подъема воды: отключение газа и электричества, эвакуация населения, разворачивание плавсредств и т. д.

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