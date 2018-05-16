В Орле пройдет Спартакиада «Трудовые резервы» среди учащихся профессиональных образовательных организаций
16.05.2018
Торжественное открытие Спартакиады «Трудовые резервы» состоится 18 мая в 13.00 в спортивно-физкультурном комплексе ОГУ им. И.С. Тургенева (ул. Скворцова, 5).
На старт выйдет около одной тысячи юношей и девушек из 28 регионов России. Участники — студенты очной формы обучения 15-19 лет.
Спартакиада будет проходить на базе спортивных сооружений ОГУ им. И.С. Тургенева, стадиона «Южного» и Легкоатлетического манежа г. Орла.
Соревнования проводятся по 9 видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, дартсу и перетягиванию каната.
Организатор Всероссийской спартакиады — Орловское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России».
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