В Орле пройдет Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО
19.12.2017
Мероприятие запланировано на 23 и 24 декабря, оно состоится в Спорткомплексе ТМК «ГРИНН».
В соревнованиях примут участие порядка 750 спортсменов из регионов Центрального федерального округа. Это сильнейшие бойцы по 7 видам единоборств: всестилевому каратэ, рукопашному бою, кикбоксингу, универсальному бою, киокусинкай, ушу и джиу-джитсу.
Отметим, что Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО является аналогом Всероссийских игр боевых искусств, которые на протяжении 10 лет проводятся в Анапе.
Начало соревнований: 23 декабря в 10.00, 24 декабря в 14.00
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