В Орле пройдет Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО

Мероприятие запланировано на 23 и 24 декабря, оно состоится в Спорткомплексе ТМК «ГРИНН».

В соревнованиях примут участие порядка 750 спортсменов из регионов Центрального федерального округа. Это сильнейшие бойцы по 7 видам единоборств: всестилевому каратэ, рукопашному бою, кикбоксингу, универсальному бою, киокусинкай, ушу и джиу-джитсу.

Отметим, что Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО является аналогом Всероссийских игр боевых искусств, которые на протяжении 10 лет проводятся в Анапе.

Начало соревнований: 23 декабря в 10.00, 24 декабря в 14.00