Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.12.2017 Вторник 19:12
сейчас в эфире
18:45
Телесериал
Василиса. 25-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле пройдет Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО

В Орле пройдет Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО

Версия для печати

19.12.2017

Мероприятие запланировано на 23 и 24 декабря, оно состоится в Спорткомплексе ТМК «ГРИНН».

В соревнованиях примут участие порядка 750 спортсменов из регионов Центрального федерального округа. Это сильнейшие бойцы по 7 видам единоборств: всестилевому каратэ, рукопашному бою, кикбоксингу, универсальному бою, киокусинкай, ушу и джиу-джитсу.

Отметим, что Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО является аналогом Всероссийских игр боевых искусств, которые на протяжении 10 лет проводятся в Анапе.

Начало соревнований: 23 декабря в 10.00, 24 декабря в 14.00

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43827

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.12.2017

Подведены итоги областного конкурса «Доброволец – 2017»

19.12.2017

В Орле определены центральные площадки для проведения новогодних праздников

19.12.2017

Путин очертил перспективы развития России

19.12.2017

Минстрой ожидает рекордный объем ипотечных кредитов в 2017 году

19.12.2017

В Орле возобновят работу по размещению адресных табличек на домах

$ USD58.6117(-0.08)20.12
€ EUR69.1735(+0.08)20.12

Наш опрос

Какую елку вы установите на Новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online