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В Орле пройдет конференция «Усадебная культура русской провинции: взгляд из XXI века»

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21.04.2017

Конференция откроется сегодня, 21 апреля, в 10.00 в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Она проводится по инициативе Правительства Орловской области, Управления культуры и архивного дела Орловской области.

В числе организаторов мероприятия также областное Управление по государственной охране объектов культурного наследия, библиотека им. И. А. Бунина, Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева, Общество защитников исторических ценностей Орловщины «Крепость».

В работе конференции примут участие специалисты органов управления в сфере культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия, работники библиотек, архивов, музеев, учреждений культуры, представители туриндустрии, ученые. Среди участников мероприятия потомок последнего владельца усадьбы Новосильцевых, гражданин Франции Борис Нечаефф, а также делегации из Московской, Брянской, Тульской областей.

В рамках встречи предполагается обсудить механизмы эффективного взаимодействия сферы культуры и туризма по вовлечению усадебного наследия в индустрию туризма, способы повышения туристского интереса к объектам историко-культурного наследия.

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