В Орле построят 165 тыс. кв. метров нового жилья

К концу 2017 года ввод в эксплуатацию нового жилья в Орле должен составить 165 тыс. кв. метров. Об этом в ходе заседания регионального правительства сообщил глава городской администрации Александр Мумромский. По его словам, в 2018 году этот показатель составит 190 тыс. кв. метров.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя города, приблизится к 30 кв. м. По данному показателю Орел занимает лидирующее положение среди областных центров ЦФО.

В сентябре в Орле завершится реализация областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Будет расселено более 1,2 тыс. человек.

Напомним, что в начале июня Орловская область лидировала в РФ по переселению из аварийного жилья. Отметим также, что Орловская область лидирует в ЦФО по темпам строительства нового жилья.

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