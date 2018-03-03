В Орле ожидается ветер местами с порывами до 19 м/с

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 28 февраля по 21 час 01 марта на территории области будет облачно с прояснениями. Временами небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Ветер восточный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью −13°С...-18°С, днем −7°С...-12°С.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий.

Телефон экстренных служб 01, 101, 112.