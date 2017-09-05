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В Орле открыты пункты вакцинации от гриппа

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05.09.2017

Мобильные прививочные бригады работают по субботам (до 28 октября 2017 года) с 9.00 до 14.00 на ярмарках «Хлебосольный выходной» в городе Орле на площади маршала Жукова, Комсомольской площади и площади перед Культурно-досуговым центром «Металлург». Об этом сообщил Департамент здравоохранения Орловской области.

Гражданам, обратившимся за вакцинацией к медицинским работникам мобильных прививочных бригад, необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ и страховой медицинский полис.

Напомним, что иммунизация против гриппа проводится среди взрослого населения Орловской области и групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок: студентов, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лиц старше 60 лет, призывников, а также лиц с хроническими заболеваниями. Отметим, что по словам врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области Александра Румянцева, в 2017 году от гриппа привьют более 40% населения Орловской области.

Добавим, что в середине августа в область поступила партия вакцины гриппозной инактивированной «СОВИГРИПП» в количестве 32,5 тысячи доз (поставка составила 50% от заявленной потребности для вакцинации детского населения).

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