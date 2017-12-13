В Орле открыт прием заявок на участие в VIII-м фестивале LUDI
13.12.2017
Мероприятие будет проходить 1 — 6 июня 2018 года.
К участию в нем приглашаются спектакли малых форм, созданные в профессиональных российских и зарубежных театрах в период с 1 августа 2014 г. по 31 декабря 2017 г.
Заявки принимаются до 1 февраля 2018 года по трем адресам: lama124@yandex.ru, lopedevega@mail.ru, lagosha@orel.ru.
Контакты для сотрудничества: 302001, Орел, пл. К. Маркса, 2, Театр «Свободное пространство», факс:
Главный администратор Светлана Анатольевна Петрухина:
Короткая ссылка obl1.ru/~/43713
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