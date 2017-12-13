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В Орле открыт прием заявок на участие в VIII-м фестивале LUDI

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13.12.2017

Мероприятие будет проходить 1 — 6 июня 2018 года.

К участию в нем приглашаются спектакли малых форм, созданные в профессиональных российских и зарубежных театрах в период с 1 августа 2014 г. по 31 декабря 2017 г.

Заявки принимаются до 1 февраля 2018 года по трем адресам: lama124@yandex.ru, lopedevega@mail.ru, lagosha@orel.ru.

Контакты для сотрудничества: 302001, Орел, пл. К. Маркса, 2, Театр «Свободное пространство», факс: +74862442552, доб.205.

Главный администратор Светлана Анатольевна Петрухина: 8-486(2) 44-25-52 доб. 204.

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