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В Орле открыли прием заявок на участие в ярмарке ремесел

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21.06.2017

5 августа с 10 до 20 часов на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха пройдет традиционная выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел — 2016, посвященная Дню города. Выставка-ярмарка организуется администрацией города Орла в целях популяризации и развития народных художественных промыслов. Для участия в мероприятии приглашаются ремесленные и художественные предприятия и мастерские, мастеров народных художественных промыслов, а также студентов и преподавателей художественных учебных заведений.

Направления: керамика, роспись, гончарный промысел, вышивка, макраме, батик, кружевоплетение, бисероплетение, резьба и роспись по дереву, изделия из бересты, плетение из лозы, художественная ковка, литье и чеканка, флористика, гобелены, авторская кукла, декупаж и т.д.

Участие в выставке-ярмарке бесплатное.

Для участия в выставке-ярмарке необходимо заполнить заявку на участие (форму заявки можно скачать на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Инвестиции и поддержка малого и среднего бизнеса»). Контактные телефоны: (4862) 43-29-34, 76-49-86.

Ссылки по теме:

Ярмарка ремёсел

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