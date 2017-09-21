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В Орле открылась выставка театрального художника-кукольника Любови Жмакиной

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21.09.2017

На выставке представлены театральные куклы, картины, рисунки, эскизы и другие произведения художника. Экспозиция посвящена юбилею мастера.

С юбилеем и открытием выставки Любовь Жмакину поздравил начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Дмитрий Моисеев. Он вручил юбиляру почетную грамоту за вклад в развитие художественного творчества.

Любовь Жмакина — заслуженный работник культуры России, член Союза театральных деятелей России, член Союза художников России, театральный художник, живописец, график, педагог, занимается народным искусством. Более 40 лет она отдала Орловскому театру кукол. С 1980 года является главным художником театра.

Спектакли с участием кукол, выполненных Любовью Жмакиной, посмотрели тысячи детей.

Произведения Жмакиной находятся в Московском государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина, Кустанайском музее театре кукол, Орловском областном краеведческом музее, Орловском государственном литературном музее И. С. Тургенева, Орловском музее изобразительных искусств, в частных коллекциях России, Германии, Голландии, Греции, Испании, Финляндии, Франции.

Помимо кукол Любовь Евгеньевна работает и над оформлением театрального интерьера.

На протяжении многих лет оформляет народные праздники «Троицкие хороводы в Орловском полесье». Является родоначальницей кукольного промысла в традиционном народном искусстве Орловского края.

Также Любовь Жмакина занимается педагогической деятельностью, иллюстрирует детские книги, создает сувенирные куклы.

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