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В Орле отчитались о готовности спортивных объектов к зиме

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16.11.2017

О том, какие спортивные объекты будут работать в Орле, 15 ноября на рабочем совещании в администрации города рассказала Наталья Андреева, заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта.

Заниматься спортом горожане смогут на площадках, расположенных в разных районах областного центра. Для игры в хоккей, катания на коньках и лыжах зальют 19 хоккейных кортов и 11 ледовых площадок, оборудуют пять лыжных трасс. Их уже начали готовить к наступлению зимы. Работы выполняет Городской спортивно-оздоровительный центр.

В частности, отремонтированы и покрашены хоккейные корты по ул. Комсомольская, 192, ул. Комсомольская, 252, ул. Комсомольская, 288, ул. Комсомольская, 312, ул. Комсомольская, 362, пер. Шпагатный, 4, ул. Р. Люксембург, 54, ул. Бурова, 30, ул. Кузнецова, 2, ул. Советская, 29, ул. Привокзальная, 8, ул. Маринченко, 9б, Московское шоссе 163, Московское шоссе, 166. Подготовлена площадка для заливки катка для массового катания на СК «Южный» и определен маршрут прокладки лыжни по периметру комплекса, а также пункты проката на спортивном комплексе «Южный» и спортивном комплексе «Маринченко»: проведена ревизия освещения и музыкального сопровождения, планируется докупить коньки.

Для заливки льда заключен договор на водоснабжение с МПП ВКХ «Орелводоканал», проведена ревизия гидрантов, шлангов, запорной арматуры. На лыжных трассах в Медведевском лесу и парке Победы сотрудники центра совместно с общественными организациями обрезали деревья и кустарники, восстановили мосты, окосили траву и выровнили грунт.

Откроется зимний спортивный сезон 1 декабря. В этот день в спортивном центре комплекса «ГРИНН» в рамках Всероссийской декады инвалидов состоится праздник «Победить в спорте, победить себя».

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