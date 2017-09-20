В Орле оштрафованы недобросовестные управляющие компании

Управление государственной жилищной инспекции Орловской области в ходе проведения проверок управляющих организаций города Орла установило факты выставления квитанций с неправильным расчетом размера платы за холодную, горячую воду и электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Начисления производились не в соответствии с данными технического паспорта на МКД.

В связи с этим, управляющим организациям были выданы предписания с требованиями о перерасчете размера платы за коммунальные ресурсы.

В ходе дальнейших проверок исполнения предписаний Управлением было установлено, что требования предписаний в установленные сроки большинством управляющих организаций выполнены не были. В отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях.

На сегодняшний день мировыми судьями рассмотрено пять дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения управляющим организациям за неисполненные предписания назначены штрафы в размере 100 тыс. рублей по каждому делу об административном правонарушении.