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В Орле оштрафованы недобросовестные управляющие компании

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20.09.2017

Управление государственной жилищной инспекции Орловской области в ходе проведения проверок управляющих организаций города Орла установило факты выставления квитанций с неправильным расчетом размера платы за холодную, горячую воду и электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Начисления производились не в соответствии с данными технического паспорта на МКД.

В связи с этим, управляющим организациям были выданы предписания с требованиями о перерасчете размера платы за коммунальные ресурсы.

В ходе дальнейших проверок исполнения предписаний Управлением было установлено, что требования предписаний в установленные сроки большинством управляющих организаций выполнены не были. В отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях.

На сегодняшний день мировыми судьями рассмотрено пять дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения управляющим организациям за неисполненные предписания назначены штрафы в размере 100 тыс. рублей по каждому делу об административном правонарушении.

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