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В Орле определены центральные площадки для проведения новогодних праздников

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19.12.2017

План основных праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году, обсудили сегодня, 19 декабря, на рабочем совещании при главе администрации Орла. Горожан ожидают порядка пятидесяти событий — это музыкальные представления и новогодние интермедии, утренники и концерты, рождественские встречи и творческие вечера.

Празднование Нового года на одной из главных площадок Орла — в Городском парке культуры и отдыха, начнется 24 декабря с костюмированного вечера «Зимние мелодии» и культурного фестиваля «Новогодняя частушка». В ночь с 31 декабря на 1 января здесь же пройдет театрализованный праздник «Год Собаки — добрый год!». 3 и 5 января возле елки состоятся интерактивные интермедии для детей «В снежном царстве, морозном государстве», а 7 января в КЗ «Юбилейный» прозвучит концерт «Звездный свет Рождества».

МБУК «Детский парк» начнет работу с 27 декабря. На этот день назначено торжественное открытие новогодней елки с интермедией «Операция «Новый год». С 1 по 8 января в 12:00 в Детском парке будут проходить новогодние утренники, конкурсы стихотворений о зиме, спортивные эстафеты.

На центральной площади Ленина с 13 по 31 января по воскресеньям с 11:00 будут организованы игровые развлекательные программы, детские часы с участием ростовых кукол, а также спортивно-оздоровительные мероприятия.

Как сообщила начальник управления культуры Орла Елена Казакова, билеты на новогодние представления в Орловском городском центре культуры, драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина и КДЦ «Металлург» уже поступили в продажу. С ценами можно ознакомиться на сайте учреждений.

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