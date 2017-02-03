В Орле обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов АПК

Рабочее совещание провел заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

В мероприятии также приняли участие руководители органов государственной власти Орловской области, главы муниципальных образований, руководители инвестиционных компаний, представители энергетических и транспортных компаний.

В рамках совещания обсудили вопросы, возникающие в процессе проектирования и строительства объектов.

Была озвучена информация о реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Речь шла о строительстве элеватора на 50 тыс. тонн АО «Орел НобельАгро», а также молочного животноводческого комплекса в Новосильском районе, модернизации молочного комплекса с целью увеличения численности и продуктивности поголовья КРС ООО «Юпитер» в Болховском районе, строительстве первой очереди тепличного комплекса площадью 6,55 га ООО «Промпарк» в Новосильском районе, строительстве зернового склада на 100 тыс. тонн ООО «Орел Агро Продукт» в Кромском районе.

В диалоге с инвесторами участвовали ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел», филиал ПАО «МРСК Центра» «Орелэнерго», Московская железная дорога АО «РЖД», ПАО «Орелстрой», ООО «Воронежсельмаш».

Для реализации проекта АО «Нобель АгроОрел» во взаимодействии с областным Управлением архитектуры, градостроительства и землеустройства определены сроки по рассмотрению протокола публичных слушаний для внесения изменения по зонам застройки в генеральный план Новосильского района, филиалом ПАО «МРСК Центра» «Орелэнерго» подписан договор на разработку проекта точки подключения к электрическим сетям, с АО «Газпром газораспределение Орел» достигнуто соглашение по оптимизации сроков изготовления проекта технологического присоединения объекта строительства к сети газораспределения.

В целях реализации инвестиционного проекта ООО «Орел Агро Продукт» достигнуты договоренности с Московской железной дорогой АО «РЖД» об оформлении субарендных прав на земельный участок, примыкающий к железнодорожным путям.