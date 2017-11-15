В Орле обсудили перспективы развития регионального экспорта

Актуальной теме было посвящено выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности.

Мероприятие прошло в региональной администрации.

Участие в нем приняли врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института Андрей Спартак, директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами ТПП РФ Александр Копков, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Светлана Ковалева, члены Правительства области, представители ТПП субъектов РФ, предприниматели.

«ТПП России играет большую роль в укреплении института предпринимательства, отечественной экономики. В 2017 году Орловская ТПП отметила свой 25-летний юбилей. Союз является одним их надежных рычагов развития бизнеса», — отметил Андрей Клычков, поблагодарив за проведение важной встречи в нашем регионе.

«В Орловской области имеется значительный экспортный потенциал. Мы активно развиваем сотрудничество с 83 зарубежными странами», — подчеркнул он.

Внешнеторговой оборот региона в январе-августе 2017 года составил 285 млн долларов США, что на 12,5 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Импорт возрос на 16 % — до 150,8 млн долларов. Экспорт увеличился на 9,3 % и превысил 134 млн долларов.

Экспортоориентированные предприятия области получают поддержку в рамках соглашений о взаимодействии во внешнеэкономической сфере, заключенных между Министерством экономического развития РФ и региональным Правительством. В настоящее время утверждены паспорта 5 экспортных проектов предприятий малого и среднего бизнеса.

В 2016 году был создан Орловский региональный фонд поддержки экспорта. В 2017 году им организовано участие орловцев в международных выставках и деловых миссиях. Запланировано оказание консультационных услуг 80 субъектам бизнеса, содействие в подписании 11 экспортных контрактов.

«Требуются дополнительные меры стимулирования экспорта, в частности детальный учет специфики требований потребительского рынка в разных странах, глубокий анализ работы конкурентов, широкая рекламная кампания, защита наших экспортеров на внешних рынках. В этой работе мы рассчитываем на поддержку ТПП РФ», — заявил врио Губернатора.

Среди обозначенных Андреем Клычковым задач — формирование в регионе экспертной площадки, направленной на изучение перспектив экспорта, широкое использование имеющегося сельскохозяйственного, образовательного и научного потенциала.

С 2018 года Орловская ТПП станет оператором образовательной программы АО «Российский экспортный центр» в сфере внешнеэкономической деятельности.

Также продолжится экспорт инсулинов, произведенных ЗАО «Санофи-Авентис Восток».

«Орловская область способна внести значимый вклад в расширение экспортной базы России», — отметил Андрей Спартак.

«Общаясь с зарубежными партнерами, мы видим огромный потенциал международных связей, ресурсы для реализации которого находятся в регионах», — поддержал коллегу Александр Копков.

По мнению Светланы Ковалевой, сегодняшнее мероприятие станет не только способом получения новой информации, но и возможностью совместно определить вектор дальнейшей работы.

Представители Торгово-промышленной палаты РФ обсудили перспективы экономического сотрудничества России со странами ЕАЭС, ЕС и СНГ. Поговорили о таможенно-тарифном, нетарифном регулировании, защите интересов экспортеров на внешних рынках.

Также было сообщено об основных инструментах, используемых ТПП РФ для развития внешнеэкономической деятельности.