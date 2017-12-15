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В Орле обсудили перспективы развития предпринимательской деятельности

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15.12.2017

III межведомственная конференция «Изменения в законодательстве для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» прошла в ТМК «ГРИНН».

Мероприятие организовано Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области.

Участниками конференции стали представители регионального УФНС России, Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, регионального отделения Пенсионного фонда РФ, а также представители бизнес-сообщества региона.

В перечне обсуждаемых тем: перспективы электронного взаимодействия с Фондом социального страхования в следующем году, новый порядок применения контрольно-кассовой техники, новые формы отчетности в Пенсионный фонд, изменения в сфере государственной регистрации и налогообложения юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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