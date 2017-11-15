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В Орле напишут Всероссийский географический диктант

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15.11.2017

Свои знания в рамках масштабной акции, которая проводится Русским географическим обществом в третий раз, можно будет проверить 26 ноября.

Географический диктант начнется в 12 часов в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева (ул. Комсомольская, д. 41, «Польский корпус»).

Задания будут включать 30 тестов, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Мероприятие позволит получить объективную информацию об уровне географической грамотности россиян, послужит мотивом для изучения географии родной страны

Также по его итогам будут разработаны рекомендации по улучшению качества географического образования.

Напомним, что инициатором акции является Президент РФ Владимир Путин.

«Наряду с историей Отечества, русским языком, литературой география служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, национальной идентичности и самосознания», — подчеркнул глава государства.

Более подробная информация на сайте: dictant.rgo.ru.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43133

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