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В Орле начался месячник пожарной безопасности

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02.10.2017

Соответствующее постановление подписано в администрации города Орла. Месячник пожарной безопасности будет проходить в областном центре в течение октября.

Постановлением утвержден план мероприятий. Управляющим компаниям и собственникам многоквартирных домов с непосредственной формой управления рекомендовано провести работу по повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведению их в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности. В течение месячника они проверят подвалы, чердаки и технические этажи на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов, лестничные клетки на отсутствие загромождения посторонними предметами и горючими веществами. Также будут уточнены планы эвакуации людей в случае пожара.

Особый контроль будет вестись за несвоевременным вывозом твердых бытовых отходов и непринятием мер по ограничению доступа посторонних лиц в подсобные помещения жилых зданий. В случае несоблюдения этих статей районные отделы АТК составят на нарушителей протоколы об административном правонарушении.

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